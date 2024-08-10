Белый дом решил снять запрет на продажу наступательного оружия Саудовской Аравии

Белый дом решил снять запрет на продажу наступательного оружия Соединенных Штатов Саудовской Аравии. Об этом проинформировало агентство Reuters, которое сослалось на пять источников, знакомых с ситуацией.
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