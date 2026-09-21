Рыбалка на полмиллиона рублей. Жителя Алтая будут судить за вылов краснокнижного осетра

Ущерб оценили в 480 тысяч рублей, а на имущество рыбака наложили арест Транспортная прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело о незаконной добыче рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.