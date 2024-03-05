В Китае с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации - доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- В Китае с нынешнего года планируется в течение нескольких лет непрерывно выпускать сверхдолгосрочные специальные гособлигации, предназначенные для осуществления важнейших государственных стратегий и наращивания возможностей по обеспечению безопасности в ключевых сферах.