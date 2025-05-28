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Россиянам объяснили, сколько отгулов в год положено для диспансеризации

Россиянам объяснили, сколько отгулов в год положено для диспансеризации

Возможности получения дополнительных выходных (отгулов) ограничены. Они делятся на две категории — оплачиваемые и неоплачиваемые, пояснил в беседе с RT Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.

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