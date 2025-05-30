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Зеленский перешёл черту: ВСУ атаковали газонакопительную станцию ДНР, всё в огне

Зеленский перешёл черту: ВСУ атаковали газонакопительную станцию ДНР, всё в огне

Боевики ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР.В оперативных службах России сообщили агентству ТАСС, что украинские боевики  ударили по газовой накопительной станции в Енакиево (Донецкая Народная Республика).

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