Зеленский перешёл черту: ВСУ атаковали газонакопительную станцию ДНР, всё в огне

Боевики ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР.В оперативных службах России сообщили агентству ТАСС, что украинские боевики ударили по газовой накопительной станции в Енакиево (Донецкая Народная Республика).
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