Артистка не раз говорила, что все в ее жизни неслучайно. Увидев по телевизору спектакль «Ромео и Джульетта» постановки Романа Козака, Анастасия Панина и представить не могла, что в будущем окажется на той же сцене, а кроме того, встретит на ней мужа.
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