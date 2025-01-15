Артистка не раз говорила, что все в ее жизни неслучайно. Увидев по телевизору спектакль «Ромео и Джульетта» постановки Романа Козака, Анастасия Панина и представить не могла, что в будущем окажется на той же сцене, а кроме того, встретит на ней мужа.