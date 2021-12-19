Видео: Насекомые-гиганты, которые вымерли к счастью для человека

Гигантские тараканы, пауки со светящимися глазами и стрекоза с тремя парами крыльев. Из описания древних животных, которые населяли планету миллионы лет назад, можно сделать вывод о том, что все они были гораздо крупнее существующих ныне зверей.
Гигантские тараканы, пауки со светящимися глазами и стрекоза с тремя парами крыльев. Из описания древних животных, которые населяли планету миллионы лет назад, можно сделать вывод о том, что все они были гораздо крупнее существующих ныне зверей.
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