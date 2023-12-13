Праздничный переполох: Гавана обвиняет США в подготовке терактов

Гавана обвиняет США в подготовке серии терактов, которые должны были произойти накануне Нового года. Кубинские правоохранители уже задержали группу подозреваемых, а правительство составило список лиц и компаний, стоящих за попытками дестабилизации политической обстановку в стране, сообщили «Известиям» кубинские дипломатические источники.