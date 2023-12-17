В барнаульском поселке вода из перемерзшего ручья затапливает участки

В одном из домов вода уже залила гаражное помещение и подобралась к порогу дома Жительница Барнаула рассказала, что уже неделю дом ее родителей в переулке Болотном в поселке Кирова топит вода из перемерзшего ручья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии