ФСБ: сроки до 26 лет получили 39 фигурантов дел о поджогах и подготовке диверсий

Суды в России дали сроки до 26 лет 39 фигурантам уголовных дел о поджогах авиатехники, объектов транспорта и связи, а также о подготовке диверсий на железнодорожной инфраструктуре по заданию спецслужб Украины.
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