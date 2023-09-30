Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Валерий
    👆👍Диаспора расстрое...
  • Homo Sapiens
    канеш, не нужно восстанавливать! Мы разрушали-разрушали, выполняли "домашние задания" командиров -- а потом восстанав...Киев и Харьков по...
  • mullonen
    Автор так уверен, что Украина не капитулирует, пока ЛБС до Львова не доберётся?Киев и Харьков по...

"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Скажем честно... все знают, что Россия и лично Путин распяли Христа...."

"Если в эмигрантском кризисе виноват Путин, то и динозавров извел тоже он" (ТВ LCI и его зрители зажигают) "Скажем честно.

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