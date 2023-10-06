Говорят: "Не надо никого там жалеть". Мол, это зверьё жалости не достойно. Это сволочи. Обстреливают мирные сёла-города, убивают пленных.
Легко ли быть добреньким?
Комментарии
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Николай _
Верно. Только так а не иначе. Они хороших слов не понимают только силу.
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6 час.
Н
Нина
Жалеть не за что. Своих надо жалеть. Поэтому защищаться всеми способами.
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5 час.
Винарис Гумаров
Всё верно надо держать их на коротком поводке 😈😈😈
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1 час.
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