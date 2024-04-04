АО ВТБ Лизинг предлагает автомобили LIVAN со скидками до 14%

Размер скидки зависит от выбранной модели – X3Pro, X6Pro или S6Pro. В рамках предложения клиентам доступны различные опции финансирования: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или с минимальными переплатами за лизинг.
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