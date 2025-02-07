То, что исполняет человек-дичь Трамп в международном формате - в общем-то, прикольно, но вполне укладывается в каноны американской политики.
Зачем умрёт Трамп?
Комментарии
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Александр Маркитанов
мечты...мечты...скорее мигранты и предатели снесут нашу страну. А пропасть нашу родину катят власть имущие с двойным гражданством, вполне уверенно.
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3 час.
Александр Маркитанов
хорошо бы...
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3 час.
СК
Сергей Ковалев
всё ровно по В.Ленину - "мы старый мiр разрушим ..." ну а как развернуть корабль либералов и исполнить поручения кукловодов, не вычесав шерсть от вшей? "пани б'ються, а в мужиків чуби тріщать..." - чубы трещат у "мужиков" по сути холопов, "паны" остаются на местах. это важно!
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1 час.
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