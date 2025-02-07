Зачем умрёт Трамп?

СК

Сергей Ковалев

всё ровно по В.Ленину - "мы старый мiр разрушим ..." ну а как развернуть корабль либералов и исполнить поручения кукловодов, не вычесав шерсть от вшей? "пани б'ються, а в мужиків чуби тріщать..." - чубы трещат у "мужиков" по сути холопов, "паны" остаются на местах. это важно!