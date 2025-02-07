Когда доллар перестанет быть основной резервной валютой – сценарии GPT и DeepSeek Евгения КомароваНа фоне обсуждения возможности отказа от доллара как главной резервной валюты свои сценарии назвали DeepSeek и GPT.
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