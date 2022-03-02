Фрэнк Вогель: «Не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель прокомментировал домашнее поражение от «Далласа» (104:109). «Я не знаю, можно ли сыграть против Луки лучше, чем мы сегодня сыграли.

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