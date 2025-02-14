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Экспорт чешского вина в Россию в 2024 году вырос более чем в четыре раза

Экспорт чешского вина в Россию в 2024 году вырос более чем в четыре раза

Поставки вина и виноградного сока из Чехии в Россию значительно увеличились в 2024 году, составив около $2,515 млн с января по ноябрь, что более чем в четыре раза превышает показатели предыдущего года.

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