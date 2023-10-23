Портал «Узнай Москву» подготовил новый молодежный квиз

На портале «Узнай Москву» опубликовали финальный молодежный квиз «Москва с высоты птичьего полета». Его участники могут проверить свои знания о смотровых площадках города и познакомиться с панорамными видами столицы.
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