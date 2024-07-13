«12 объектов». Минстрой России оценил ход реализации очистных сооружений в Крыму и Севастополе

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько в рамках рабочей поездки проверил ход реализации программы по строительству и модернизации канализационных очистных сооружений (КОС) в Республике Крым и в Севастополе, а также провел совещание с представителями администрации региона, службы заказчика, генпроектировщика и субподрядных организаций.