Медведев прокомментировал сообщения о покушении на Зеленского

Недавно в Киеве заявили о предотвращении покушения на главу Украины. Это покушение может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о ликвидации Владимира Зеленского, предполагает Дмитрий Медведев.
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