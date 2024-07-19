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Несекретные материалы

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Из-за глобального сбоя Microsoft работу остановили десятки аэропортов, банков и СМИ

Из-за глобального сбоя Microsoft работу остановили десятки аэропортов, банков и СМИ

Глобальный сбой по всему миру зарегистрирован в пятницу, 19 июля, в работе устройств на программном обеспечении Microsoft.

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Комментарии
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Андрей
И опять скажут: &quot;Россия, Путин, русхакеры виноваты !&quot;А  просто Петров с Бошировым в стрелялки погоняли...😀😀😀
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19 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Об этом уже 100 раз предупреждали...Что цифровизация до добра не доведёт...Малейший сбой...И катастрофа не минуема...То ли ещё будет.
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17 час.
лл
лина любимцева
Сбой произошел из-за &quot;ошибки&quot; некоей американской антивирусной компании (не запомнила название), продукцией которой пользуются  все самые крупные предприятия и организации...... КАСПЕРСКОГО выдворили в прошлом месяце из США, а ТЕПЕРЬ вот вам ВАШИ АНТИВИРУСЫ!! Кретины тупорылые!! ЖРИТЕ ЛОПАТОЙ!!
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10 час.

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