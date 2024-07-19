Из-за глобального сбоя Microsoft работу остановили десятки аэропортов, банков и СМИ

Андрей И опять скажут: "Россия, Путин, русхакеры виноваты !"А просто Петров с Бошировым в стрелялки погоняли...😀😀😀

ВС Вадим Скоробогатов Об этом уже 100 раз предупреждали...Что цифровизация до добра не доведёт...Малейший сбой...И катастрофа не минуема...То ли ещё будет.