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США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.

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Комментарии
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Вера Голубь
Ну раз так просят- может прямо с доставкой прямо в здание пентагона? Ну не может же быть, чтобы все руководство запада были потенциальными клиентами психиатров? Где взяли всех этих &quot;клиентов&quot;? Или это осложнение после их ковида? Там ведь одно из осложнений  - ослабление функций мозга
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1 д.
Вера Голубь
Прав был Лавров -ДБ!
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1 д.
Кораблев Сергей
&quot;Проект строго засекречен&quot; Ага, до такой степени засекречен, что о его существовании знают все читатели сайта Миртесен
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1 д.

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