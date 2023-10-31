США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»

Вера Голубь

Ну раз так просят- может прямо с доставкой прямо в здание пентагона? Ну не может же быть, чтобы все руководство запада были потенциальными клиентами психиатров? Где взяли всех этих "клиентов"? Или это осложнение после их ковида? Там ведь одно из осложнений - ослабление функций мозга