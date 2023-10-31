С очередным громким заявлением в адрес России выступил глава Госдепа США Энтони Блинкен. По его утверждению, Соединенные Штаты «сделают все, чтоб добиться» от России передачи военного комплекса в Америку для экспертизы.
США требуют от России передать сверхновый военный комплекс в Америку — для «экспертизы»
Комментарии
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Вера Голубь
Ну раз так просят- может прямо с доставкой прямо в здание пентагона? Ну не может же быть, чтобы все руководство запада были потенциальными клиентами психиатров? Где взяли всех этих "клиентов"? Или это осложнение после их ковида? Там ведь одно из осложнений - ослабление функций мозга
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1 д.
Вера Голубь
Прав был Лавров -ДБ!
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1 д.
Кораблев Сергей
"Проект строго засекречен" Ага, до такой степени засекречен, что о его существовании знают все читатели сайта Миртесен
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1 д.
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