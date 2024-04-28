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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» победил «Динамо» в 2 из 7 последних матчей в Москве

«Динамо» примет «Зенит» в рамках 26-го тура чемпионата России. Действующий чемпион РПЛ победил «Динамо» в Москве лишь в двух из 7 последних матчей.

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