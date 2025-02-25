Отношения США и России могут откатиться к периоду правления президента СССР Михаила Горбачева. Америка готовится вывести свои войска из Европы, как этого требовал президент России Владимир Путин до начала специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины.
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