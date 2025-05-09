Гидрометцентр срочно закупит кофейную гущу в любых количествах Представляем прогноз на 9 мая в Курске

Гидрометцентр срочно закупит кофейную гущу в любых количествах Представляем прогноз на 9 мая в КурскеСегодня, 9 мая, воздух окутан лёгкой дымкой прохладного тумана, словно природа наделила день шалью из облаков.
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