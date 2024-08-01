Руслан Болотов проверил ход ремонта в школах и детских садах Иркутска

В преддверии нового учебного года Иркутск готовится к приему юных жителей города. Как сообщил мэр Руслан Болотов, в детских садах и школах Свердловского округа ведутся масштабные ремонтные работы, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.
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