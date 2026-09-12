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ИА Регнум

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Россиянка заявила в полицию из-за GPS-маячка, найденного в детской коляске

Россиянка заявила в полицию из-за GPS-маячка, найденного в детской коляске

Жительница подмосковного Долгопрудного пожаловалась в Сети на бывшего ухажера, которого подозревает в установке GPS-маячков в коляску и велосипед ее двухлетней дочери.

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