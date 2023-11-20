Специальная военная операция на Украине не будет завершена в случае прихода Дональда Трампа к власти в 2024 году, конфликт закончится, пока не будет уничтожен нынешний киевский режим, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
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