Диетолог объяснила причины сонливости после офисного обеда и способы её избежать

Сонливость после обеда — распространённое явление, которое связано не только с качеством питания, но и с естественным спадом бодрости в середине дня, а также с другими факторами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Горсть орехов в д...
- Правительство Рос...
- Вашингтон готовит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым