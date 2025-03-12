В государственном учреждении образования ´Детский сад № 8 г. Бобруйска´ во второй младшей группе и специальной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи состоялся музыкальный праздник ´Мамин день´, посвященный Международному женскому дню.
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