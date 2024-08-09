Александр Беглов обсудил с Александром Моисеевым будущие заказы Средне-Невского завода

В пятницу там на воду спустили корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-кнаале рассказал о том, что корабль противоминной обороны «Афанасий Иванников» спустили на воду в пятницу.
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