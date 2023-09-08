Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о проверке по факту возможного нарушения прав жителей Воронежа

В эфире правовой программы федерального канала сообщалось о семье из Воронежа, вынужденной проживать в съемной квартире ввиду ненадлежащего состояния их собственного жилья, которое затапливает после дождей, из-за чего образуются сырость и плесень.
В эфире правовой программы федерального канала сообщалось о семье из Воронежа, вынужденной проживать в съемной квартире ввиду ненадлежащего состояния их собственного жилья, которое затапливает после дождей, из-за чего образуются сырость и плесень.
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