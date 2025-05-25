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Клишас отреагировал на дискуссии о возможности отмены пенсий

Клишас отреагировал на дискуссии о возможности отмены пенсий

Обсуждение вопроса об отмене пенсий носит слишком эмоциональный и бурный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас в воскресенье, 25 мая 2025 года.

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