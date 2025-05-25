Клишас отреагировал на дискуссии о возможности отмены пенсий

Обсуждение вопроса об отмене пенсий носит слишком эмоциональный и бурный характер, заявил председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас в воскресенье, 25 мая 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии