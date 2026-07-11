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Татар-информ

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Татарские шамаили покажут на биеннале в Сенегале

Татарские шамаили покажут на биеннале в Сенегале

Образец татарского шамаиля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Татарские шамаили как форму репрезентации российского ислама представят на 16-й Дакарской биеннале (Dak’Art), которая состоится с 19 ноября по 19 декабря текущего, 2026 года.

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