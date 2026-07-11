Татарские шамаили покажут на биеннале в Сенегале

Образец татарского шамаиля Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Татарские шамаили как форму репрезентации российского ислама представят на 16-й Дакарской биеннале (Dak’Art), которая состоится с 19 ноября по 19 декабря текущего, 2026 года.