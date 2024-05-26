Пригожин или нет? В Сети увидели интересные детали в видеоролике из Африки

АК

Александр Кутуев

Я вот, не знаю до сих пор как относиться к Пригожину. Слишком противоречивая личность. Но, вот эта мифология вокруг его имени, меня удивляет. Успокойтесь граждане, он погиб. Все таки к сожалению.