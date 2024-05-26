Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пригожин или нет? В Сети увидели интересные детали в видеоролике из Африки

Пригожин или нет? В Сети увидели интересные детали в видеоролике из Африки

В Сети стал вирусным ролик из Африки на котором запечатлён человек, как утверждается, поразительно похожий на Евгения Пригожина.

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Комментарии
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лина любимцева
Мне больше нравится, чтобы Пригожин БЫЛ ЖИВ!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Ой, да ладно... Просто Пригожина любят в народе и уважают его...
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3 час.
АК
Александр Кутуев
Я вот, не знаю до сих пор как относиться к Пригожину. Слишком противоречивая личность. Но, вот эта мифология вокруг его имени, меня удивляет. Успокойтесь граждане, он погиб. Все таки к сожалению.
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2 час.

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