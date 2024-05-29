Олеся Стамате: «Многим прокурорам придется ответить за все заказные дела»

Депутат Олеся Стамате, бывший председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, считает, что многие прокуроры должны нести ответственность за дела, сфабрикованные по заказу, отмечает Noi.
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