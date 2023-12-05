В Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщают местные паблики. Кроме того, в официальном Telegram-канале Воздушных сил Украины было опубликовано сообщение о возможной ракетной опасности в Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.