В Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщают местные паблики. Кроме того, в официальном Telegram-канале Воздушных сил Украины было опубликовано сообщение о возможной ракетной опасности в Днепропетровской и в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии