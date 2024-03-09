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Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились

Европейцам приказали стать пушечным мясом. Они согласились

Весеннее обострение не знает границ, расстояний и чинов. На днях оно достигло Парижа, точнее, Елисейского дворца, хозяин которого десять дней назад заявил, что "готов отправить воинские части в зону СВО".

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Комментарии
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Ливень
каждые 80-100 лет европка объединяется, сосредотачивается, превозмогает и наращивает... чтоб получить дюлей от России как бы она не называлась и с каким бы политическим и государственным строем не была...)))
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1 д.
Svetlana Kuzmina
Это точно и каждый раз получала по своей поганой морде.
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1 д.

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