Катастрофическое положение ВСУ на юге Донбасса: «Тысячи солдат стали добычей российской армии»

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказывает, что ситуация на юге Донбасса складывается для украинской армии крайне неблагоприятно и ВСУ могут столкнуться с еще большими проблемами на других участках фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии