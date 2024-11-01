Катастрофическое положение ВСУ на юге Донбасса: «Тысячи солдат стали добычей российской армии»

МОСКВА, 1 ноября, ФедералПресс. Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказывает, что ситуация на юге Донбасса складывается для украинской армии крайне неблагоприятно и ВСУ могут столкнуться с еще большими проблемами на других участках фронта.