Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной за свой счёт

Дмитрий Абзалов: «Откровенного саботажа никто себе не позволит, но компании будут выигрывать время в расчёте на мир» Михаил Зубов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Абзалов Собственники объектов ТЭК на приграничных территориях России будут защищаться от дронов и ракет ВСУ за свой счёт.