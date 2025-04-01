БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной за свой счёт

Хозяевам нефтянки приказали заняться противовоздушной обороной за свой счёт

Дмитрий Абзалов: «Откровенного саботажа никто себе не позволит, но компании будут выигрывать время в расчёте на мир» Михаил Зубов Фото: DPA/ Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Абзалов Собственники объектов ТЭК на приграничных территориях России будут защищаться от дронов и ракет ВСУ за свой счёт.

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Комментарии
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М
ММ
Беспилотник- медленно летящий объект, сбиваемый дробовиком. Что, у нефтяников нет возможности вооружить охранников дробовиками?
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