Большинство работодателей справляются с дефицитом кадров за счет роста зарплат

Сегодня 74% компаний пытаются справиться с дефицитом кадров при помощи увеличения заработных плат. Однако эксперты рынка труда отмечают, что этот метод постепенно теряет свою эффективность и может даже навредить экономике.
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