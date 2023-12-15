Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Ещё бы солженицына бы запретили!!!Медведев поддержа...
  • Svetlana Kuzmina
    Украина, это только начало разрушения Европы страной Лжецов и мерзавцев (США), потом на европейцев "повесят" проблемы...Французский депут...
  • Валентин Воробьев
    У этой бабки глаза Байдена.Президент Грузии ...

Большинство работодателей справляются с дефицитом кадров за счет роста зарплат

Большинство работодателей справляются с дефицитом кадров за счет роста зарплат

Сегодня 74% компаний пытаются справиться с дефицитом кадров при помощи увеличения заработных плат. Однако эксперты рынка труда отмечают, что этот метод постепенно теряет свою эффективность и может даже навредить экономике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх