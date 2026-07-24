Украинские СМИ: ВС РФ ударили по полигону в Киеве во время выставки вооружений

ВС России поразили полигон в Киеве в тот момент, когда там проходила выставка вооружений. Об этом на одном из украинских телеканалов заявил экс-командир спецподразделения ударных дронов ВСУ Валерий Боровик, ныне возглавляющий предприятие ОПК.