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Несекретные материалы

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США не смогут использовать тактическое ядерное оружие в возможном конфликте с Китаем – Fox News

США не смогут использовать тактическое ядерное оружие в возможном конфликте с Китаем – Fox News

У США нет тактического ядерного оружия для противодействия Китаю. Об этом информирует телеканал Fox News.

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