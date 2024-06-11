🇷🇺 Власти Крыма выручили более 2,1 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 Власти Крыма выручили более 2,1 млрд рублей от продажи национализированного имущества украинских олигархов и политиков Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.