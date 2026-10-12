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Царьград

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Челябинцы взяли 5 медалей на чемпионате России по кроссу в Оренбурге

Челябинцы взяли 5 медалей на чемпионате России по кроссу в Оренбурге

В Оренбурге на чемпионате и первенствах России по кроссу представители Челябинской области завоевали пять медалей, в том числе серебро Анны Минуллиной в забеге на 5 км среди взрослых.

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