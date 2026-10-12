Челябинцы взяли 5 медалей на чемпионате России по кроссу в Оренбурге

В Оренбурге на чемпионате и первенствах России по кроссу представители Челябинской области завоевали пять медалей, в том числе серебро Анны Минуллиной в забеге на 5 км среди взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Курский суд ужест...
- Пашинян трижды по...
- Главное в ИноСМИ ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым