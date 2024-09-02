Нас подталкивают к штурму Красноармейска... Зачем это нужно Западу?

Алатырка

Есть ощущение, что с помощью Покровска, стараются затянуть время, превратив его в очередную фортецию, чтоб мы не просто застряли, а просто физически не смогли дальше идти на юг-к Николаеву и Одессе. Именно эти два порта критичны-без них украдине кирдык. Даже западные ослы на голубом глазу артикулируют, что если просроченный сдаст Покровск, то больше на западную помощь может не рассчитывать.