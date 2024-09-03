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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин наберет 70 очков в новом сезоне по мнению НХЛ. В прошлом чемпионате у 38-летнего форварда было 65 (31+34) баллов

В прошлом регулярном чемпионате 38-летний форвард набрал 65 (31+34) баллов за результативность в 79 матчах.

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