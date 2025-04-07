Трибрат: выбросы пальмового масла в Анапе могли появиться из-за ЧП в Тамани

Причиной выбросов пальмового масла на побережье Анапы Краснодарского края могла стать авария в порту Тамань, заявила сопредседатель общественного экологического совета при главе Новороссийска Татьяна Трибрат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии