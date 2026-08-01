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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Миронов назначен главным тренером «Сочи». Ковалев будет работать с нападающими, Шалдыбин и Буханко – с защитниками

« Сочи » назвал тренерский штаб команды в предстоящем сезоне КХЛ . Главным тренером стал Андрей Миронов, который входил в штаб клуба в прошлом сезоне, а также ранее возглавлял молодежную сборную России.

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