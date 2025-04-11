Аналитик Муртазин: экономия на зарядке для телефона может привести к пожару

После внедрения параллельного импорта рынок зарядных устройств для смартфонов и гаджетов столкнулся с наплывом контрафактной продукции, используя которые пользователи рискуют здоровьем и своим имуществом.
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